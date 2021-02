Rivoli, ricordi e lacrime per l'addio ad Alberto Calosso

Si sono svolti ieri i funerali in forma civile del “compagno” Alberto Calosso deceduto martedì scorso, a poco più di un mese da quel 20 marzo in cui avrebbe compiuto gli anni. A ricordare la sua appartenenza prima al Pci,e poi Ds e infine Pd, diversi rappresentanti del partito di cui fu anche segretario di sezione, la 30ª in Santa Rita. Una morte che ha lasciato tutti sgomenti, amici e parenti, che si sono stretti ieri attorno alla moglie Mariella. La coppia era...

Su Luna Nuova di venerdì 19 febbraio 2021