Ruffino e Napoli abbracciano Toti: «A disagio coni sovranisti»

Era già dall’anno scorso che nei corridoi della politica si ventilava un cambio di squadra per Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino. Non si può quindi dire che sia una sorpresa il passaggio dei due parlamentari della val Sangone da Forza Italia a “Cambiamo!”, il soggetto politico fondato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Se poi si considera che alcune voci, oggettivamente difficili da credere per la storia personale dei due veterani del centrodestra valsangonese, li volevano vicini a Fratelli d’Italia, lo spostamento verso il gruppo di Tori appare politicamente e ideologicamente più che in linea. «Non è stata una scelta facile e neppure semplice: abbiamo affrontato battaglie, locali e nazionali, di cui ho sempre puntualmente informato - spiega la deputata del collegio uninominale...

su Luna Nuova di venerdì 19 febbraio 2021