Schiacciata dal cancello: donna di Borgone ancora grave, ma in miglioramento

Per pochi ma interminabili minuti, in attesa che arrivassero i soccorsi, ha retto la cancellata sulle sue gambe, liberando la compagna dal peso enorme che l’aveva appena schiacciata a terra. Parliamo di una vecchia cancellata in ferro battuto da almeno 150 chili, datata ed evidentemente un po’ usurata. Poi il figlio, con il provvidenziale aiuto dei vicini di casa, è riuscito a spostarla di forza, in modo da consentire i soccorsi. Sono stati attimi terribili quelli vissuti mercoledì 17 febbraio da M.B., la donna di 58 anni rimasta gravemente ferita nell’incidente domestico avvenuto intorno alle 21,45 mentre stava aprendo il cancello carraio per entrare nel cortile della sua abitazione di via Condove 87, un interno posto lungo l’ex statale 24 del Monginevro, tra Borgone...

su Luna Nuova di venerdì 19 febbraio 2021