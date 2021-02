Susa, flash mob davanti all'ospedale: «La valle ha bisogno di salute, non di Tav»

Un presidio sotto l’ospedale di Susa per consegnare una lettera alla nuova direttrice generale dell’Asl To3, Franca Dall’Occo, per le sue dichiarazioni su ospedale e Tav. È andato in scena sabato mattina, proposto dalle “Fomne contra ‘l Tav”. Il presidio è il primo di quattro appuntamenti in calendario in occasione della festa della donna dell’8 marzo. “Come fomne ci aspettavamo (forse ingenuamente) che una donna a capo di un settore così importante e così delicato per una comunità, avrebbe messo i servizi sanitari necessari alla persona (punto nascite, cura domiciliare degli anziani e delle persone in difficoltà) nella sua agenda delle priorità - si legge nella missiva - invece, lei come tante/i altri funzionari o politici ha preferito la strada dell’ubbidienza e della devozione, elogiando le compensazioni. Solo che questa strada è fatta autoritarismo ed imposizione, che ci porta oggi a fare i conti con una devastazione territoriale che portera sofferenza e danni per le persone e per la natura”.

