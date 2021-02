La magia del ghiaccio nelle piazze di Bardonecchia

Elena Gallo, giovane neo mamma con la passione per le passeggiate in montagna, ha vinto la prima edizione di “Bardo in love: una frase d’amore per Bardonecchia”, concorso organizzato dalla Pro Loco Bardonecchia, presieduta da Carola Vajo, con in palio un fine settimana per due persone, formula B&B, offerto dal Consorzio turismo Bardonecchia. Tra le trentacinque frasi arrivate agli organizzatori quella che ha ottenuto il maggior numero di commenti positivi sulla pagina Facebook e Instagram, da parte del pubblico, è stata la sua: “Bardonecchia non invecchia! Puoi assaggiare gustosi manicaretti o camminare con i tuoi amici pelosetti! La natura puoi ammirare e in ogni angolo abbracciare! Con il suo splendore dona amore, tra le sue vette passeggiano, coppiette! E in ogni momento regala meraviglie per tutte le famiglie!”.

In questo fine settimana prosegue la “Caccia al Carnevale”, ovvero la diffusa caccia al tesoro in maschera per le vie del paese, particolarmente apprezzata e partecipata dai più giovani, alla ricerca dei nove personaggi disseminati sul territorio, da fotografare e quindi da inviare agli organizzatori usando l’hashtag #prolocobardonecchia, per vincere uno dei numerosi premi in palio offerti dai commercianti e dalle scuole di sci. Oggi, fino alle 18, in piazzetta Medail, in piazza Monsignor Bellando, antistante la parrocchiale del capoluogo e nella pineta di viale San Francesco, sono all’opera gli scultori dell’Accademia italiana di ghiaccio artistico, impegnati, nell’ambito di “Bardo Ice show”, a realizzare sculture di ghiaccio a tema carnevalesco. Inoltre è possibile passare ai giardinetti di piazza Alcide De Gasperi, antistante il Palazzo del Comune, per scattare una bella foto ricordo con la scritta “Bardolove”, e lasciare sulla attigua enorme lavagna, un segno d'amore, una breve scritta o una dedica.