Asl To3: vaccinati domenica i primi 306 "over 80"

di MARCO GIAVELLI

Per un primo gruppo di over 80, una delle categorie più fragili al Covid-19, è finalmente arrivato il giorno della vaccinazione: la campagna ha preso il via domenica 21 febbraio, a un anno esatto di distanza dal rilevamento del “paziente uno” di Codogno. Le somministrazioni sono partite in cinque delle 15 sedi previste dall’Asl To3: Avigliana, Collegno, Orbassano, Pinerolo e Venaria. A presentarsi nel primo giorno di convocazione sono stati in 306, mentre altri 7mila 700 verranno vaccinati a regime ogni settimana (25mila 943 le pre-adesioni sin qui). A cominciare da ieri si sono aggiunte ulteriori 10 sedi fra poliambulatori e Case della salute, distribuite su tutto il territorio: fra queste Giaveno, Grugliasco, Oulx, Pianezza e Susa, oltre a Beinasco, Cumiana, Pomaretto, Torre Pellice e Vigone.

L’intenzione di aderire alla campagna vaccinale deve essere segnalata al proprio medico di famiglia, che registra la richiesta sul portale regionale. L’appuntamento viene comunicato all’interessato o ad un familiare tramite messaggio ed e-mail ai recapiti che il medico ha indicato. Sono cinque i medici di medicina generale che hanno collaborato domenica alla prima giornata di vaccinazioni: molti altri hanno già dichiarato la loro disponibilità per le prossime sedute, mentre presso tutti i distretti è ancora in corso la raccolta delle adesioni, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse del personale Asl To3 ed aumentare la capacità vaccinale nel suo complesso, comprese le sedute dedicate al personale delle scuole e alle forze dell’ordine. Sono 1228 le vaccinazioni già effettuate per queste categorie (6mila 854 le pre-adesioni nel mondo scolastico): ci sono poi quelle riservate a chi lavora in ambito sanitario, come medici liberi professionisti, odontoiatri, informatori farmaceutici, che hanno aderito alla campagna e vengono contattati dall’Asl per l’appuntamento presso i punti di vaccinazione in ospedale a Rivoli o a Pinerolo.

«Per assicurare una presenza capillare delle sedi di vaccinazione ed agevolare i cittadini più anziani - spiega Franca Dall’Occo, direttore generale dell’Asl To3 - stiamo lavorando in sinergia con i comuni e le associazioni. Ringrazio per la disponibilità che tutti stanno dimostrando sia nell’allestimento e nella gestione degli accessi alle sedi, sia nella logistica di supporto a coloro che, sebbene possano uscire dall’abitazione, non sono autonomi nel raggiungere le sedi. Ringrazio inoltre i medici di medicina generale, che stanno rispondendo alla richiesta di collaborazione, e tutto il personale Asl, che si sta dedicando con impegno a gestire questo importante momento della campagna vaccinale, affrontando e risolvendo con professionalità le criticità organizzative e le necessità che la fascia di popolazione chiamata ad aderire in questa fase inevitabilmente presenta. La vaccinazione delle fasce più deboli, come spesso sono gli anziani, richiede la collaborazione di tutti, per essere efficiente nell’organizzazione e raggiungere il maggior numero di persone nel più breve tempo possibile. Lavorare in sinergia, all’interno dell’Azienda e con il territorio, diventa ancor più strategico».

su Luna Nuova di martedì 23 febbraio 2021