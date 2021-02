Cede la staccionata, precipita e muore dopo un volo di oltre 100 metri

Doveva essere una tranquilla passeggiata con un gruppo di amici, su un percorso facile e adatto a tutti. Invece sabato poco dopo mezzogiorno si è trasformata in una tragedia. Enrico Riccardo Marcato, 20 anni, di Bareggio, nel Milanese, è morto precipitando per oltre 100 metri da un punto panoramico lungo il sentiero Bordin, in località Monterotta. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo effettuati prima da un medico che si trovava in quella zona e poi dall’equipe dell’elisoccorso del 118...

Su Luna Nuova di martedì 23 febbraio 2021