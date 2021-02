Chiomonte: iniziato l'esproprio delle 1200 particelle No Tav

Sono oltre mille i No Tav che da ieri hanno iniziato a sfilare, di fianco alle reti del cantiere della Maddalena, sul territorio di Chiomonte, per vedersi notificare, dagli ufficiali giudiziari, il decreto di esproprio relativo ai terreni che gli attivisti interessati acquistarono collettivamente domenica 28 ottobre 2012 a Susa, nei prati di San Giuliano, sotto una precoce nevicata: si tratta di tre appezzamenti di terreno suddiviso in tante particelle, per una superficie di 1278 metri quadrati, situato ai piedi di quello che i No Tav hanno ribattezzato “Campo della memoria”...

Su Luna Nuova di martedì 23 febbraio 2021