Dramma a Caprie: due morti in uno scontro fra moto

Dramma stamattina a Caprie, dove due motociclisti hanno perso la vita in uno scontro avvenuto sull'ex statale 24 del Monginevro, poco a monte del primo curvone in direzione Novaretto, al termine del lungo rettilineo. Le due vittime sono Marco Fiore, 42 anni residente a Caprie, che viaggiava a bordo di una Harley, e Ivano Guzzon, 55 anni di Condove, che era in sella ad una Bmw. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa, le ambulanze del 118 e il corpo associato di polizia locale di Caprie, Chiusa San Michele e Vaie, che ha regolato la viabilità: il traffico è stato deviato all'altezza delle rotonde di Condove e Villardora.

