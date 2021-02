Vaccini, parte anche Susa: oggi sono 76 le prime somministrazioni

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Sono 76 gli anziani over 80 ad aver ricevuto il vaccino anti Covid nella giornata di oggi presso l'ospedale di Susa. Tra i primi a sottoporsi alla somministrazione il rettore del santuario della Madonna del Rocciamelone e parroco di Exilles don Remigio Borello. «Considerando l'importanza di promuovere quanto più possibile l'adesione alla campagna di vaccinazioni, ci siamo resi disponibili a collaborare con l'Asl To3 per agevolare l'accesso al presidio sanitario e supportare le persone convocate e i loro familiari nell'accoglienza all'interno del presidio - spiega il sindaco Piero Genovese - Grazie al coinvolgimento di associazioni e volontari del territorio verranno infatti svolte queste importanti funzioni che siamo certi contribuiranno a far sentire a proprio agio le persone convocate. Al momento hanno risposto all'appello dell'amministrazione la Croce Rossa Italiana, comitato locale di Susa e il Comitato a sostegno dell'ospedale e dei servizi territoriali, ma siamo certi che altri gruppi si aggiungeranno». Per agevolare le persone residenti in Susa che presentano difficoltà a raggiungere autonomamente la sede ospedaliera per la vaccinazione, la Croce Rossa garantirà un servizio di accompagnamento che dovrà essere richiesto entro le 12 del giorno precedente alla prenotazione, telefonando, inviando un sms o messaggio WhatsApp al numero 351/ 5795223 o inviando una mail a susa@cri.it.