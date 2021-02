Caprie piange Marco Fiore, l’informatico amante di viaggi e motori

Un croissant al cioccolato, un caffè senza zucchero e un bicchierone d’acqua frizzante. Ormai Nathalie Tamburo, titolare del bar-edicola Farandole di viale Kennedy 11 a Caprie, conosceva a memoria le abitudini di Marco Fiore: «Era un golosone: quando entrava e si sedeva non glielo chiedevo neanche, sapevo già». Nathalie è visibilmente scossa per la perdita di un carissimo amico con cui condivide tanti bei ricordi. «Ultimamente capitava di vederci più spesso: da quando lavorava in smart working girava di più in paese. Lunedì è passato di qui in tarda mattinata, mi ha detto che si era preso un giorno di ferie, era contento. L’ho visto...

su Luna Nuova di venerdì 26 febbraio 2021