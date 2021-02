Condove: addio a Ivano Guzzon, capo scout e operaio al Teatro Regio

«Era una bella figura. Per tutto il mondo del volontariato, del servizio, dell’associazionismo della Condove di quegli anni, la scomparsa di Ivano Guzzon rappresenta una perdita davvero significativa». Quegli anni sono gli anni ’80, quando Ivano, in età da scuole medie e superiori, militava nel gruppo scout fino a ricoprire la figura di “capo”. A parlare è don Luigi Chiampo, oggi parroco di Bussoleno ma a quei tempi, quando ancora non aveva intrapreso la strada del sacerdozio, anche lui capo scout nel gruppo Agesci di Condove. Ivano era uno dei suoi ragazzi. Lo conosceva fin da quand’era bambino perché già all’epoca abitava in borgata Ceretto...

su Luna Nuova di venerdì 26 febbraio 2021