Schianto fra moto a Caprie: due centauri perdono la vita

In un attimo si sono spente due vite: quella di Marco Fiore, 42 anni di Caprie, che viaggiava a bordo della sua Harley Davidson, e di Ivano Guzzon, 55 anni, residente a Condove in borgata Ceretto, che era in sella ad una Bmw. Il dramma si è consumato mercoledì 24 febbraio intorno alle 11,30 sull’ex statale 24 del Monginevro, poco a monte del primo curvone in direzione Villardora, nei pressi dell’abitato di Novaretto, al termine del lungo rettilineo. Un frontale terribile che non ha dato scampo ai due motociclisti, entrambi morti sul colpo: per loro ogni soccorso è stato vano. Stando ai primi rilievi, a quanto pare non andavano nemmeno a velocità così sostenuta, ma l’impatto è stato molto violento: il primo è stato scaraventato sul ciglio destro della...

su Luna Nuova di venerdì 26 febbraio 2021