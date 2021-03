Avigliana, Donatella e il male: «Ora mi racconto per dare coraggio»

Un dramma personale che si trasforma in una occasione per rivedere le proprie priorità e per sensibilizzare gli altri su un tema delicato come quello dei tumori femminili. È la storia di Donatella Fazio, insegnante di musica 48enne, volto noto in città per il suo impegno nel Palio storico, il suo compagno è infatti Paolo Allais, capoborgo di Borgo Nuovo.

A dicembre dello scorso anno Donatella si è rivolta ai servizi sanitari per dei controlli di routine e per dei piccoli disturbi che però di per se non avrebbero mai fatto pensare a qualcosa di serio. «Così ho scoperto di avere un tumore all’utero, un carcinosarcoma piuttosto raro, che tra l’altro non si trova con il pap test», racconta la donna. Un male ancora più infingardo proprio per il fatto che il test tattile non lo rileva. «È un po’ più stronzetto perché serve un controllo specifico, nulla di particolare ma bisogno andare a cercarlo. Quindi raccomando alle donne di tenersi sempre sotto controllo». Come fa lei da sempre...

Su Luna Nuova di martedì 2 marzo 2021

