Chiusa S.Michele: incendio stasera nel cortile della Levosil

Ha bruciato alcuni bancali in legno l’incendio che si è sviluppato lunedì 1° marzo alle 18,30 nel cortile della ditta Levosil di via Torino 44, lungo la statale 25 del Moncenisio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Borgone-Sant’Antonino e i permanenti giunti dalla centrale di Grugliasco, a cui si è poi aggiunto un piccolo trattore privato per le operazioni di smassamento e bonifica. Il rogo è divampato a distanza di sicurezza dal capannone industriale, che fortunatamente non è stato raggiunto dalle fiamme: il deposito esterno di bancali che ha preso fuoco è infatti collocato sul lato opposto dello stabilimento, in direzione dei prati retrostanti. Le fiamme, piuttosto alte, erano ben visibili dalla statale 25: l’intervento si è concluso intorno alle 21,15. È la seconda volta nello spazio di due anni e mezzo che si verifica un incendio nel cortile della Levosil: il 17 ottobre 2018 erano andati a fuoco diversi metri cubi di materiale plastico tra imballi, sacchetti e contenitori di plastica che erano accatastati all’esterno del capannone, anche in quel caso sul lato che dà verso i prati retrostanti e la montagna. Anche all’epoca il tempestivo intervento dei pompieri aveva permesso di circoscrivere il rogo, evitando che si propagasse al capannone.