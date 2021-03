Il 2020 del Covid, l’anno più lungo

Un anno fa iniziava un capitolo inimmaginabile della nostra vita. Su Luna Nuova l’abbiamo raccontato senza farlo minimamente sfiorare dall’irrealismo ignobile dei negazionisti e degli anti-tutto. Oggi proviamo a riassumerlo in uno speciale dando la parola ai protagonisti (medici, infermieri, pazienti, volontari) ma anche ai rappresentanti dei settori che più hanno risentito delle restrizioni della pandemia: scuola e attività commerciali su tutti. Ci sono le testimonianze di chi è stato colpito dal virus e lo ha sconfitto, di chi ha perso un famigliare, ancora prima che venisse dichiarato lo stato di emergenza. Ma anche le analisi di psicologi a proposito di quanto siano cambiate in particolare le vite delle generazioni più giovani. E a corredo tanti dati statistici comune per comune sulle prime due ondate, per capire se e come sarà eventualmente la terza.

L'INIZIO - I medici e l'incubo: «La gente moriva all'improvviso»

UNA STORIA - «Vi racconto la morte sospetta di mio nonno»

ATTENTI AI GIOVANI - Il distanziamento li ha resi più vulnerabili

LOTTA AL VIRUS - L'importanza delle vaccinazioni

IMPATTO LETALE - L'aumento della mortalità nei nostri comuni

C'ERAVAMO AMMALATI - I ricordi di chi ha sconfitto il Covid-19

SCUOLA - Dad e aule: com'è cambiato il mondo degli studenti

RISTORANTI - Salvati dai clienti e dalla ‘modalità gastronomia’

CRONO-VIRUS - Dai balconi allo sciamano: non siamo migliorati

inserto speciale di 12 pagine su Luna Nuova di martedì 2 marzo 2021