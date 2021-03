Le alghe lunari del Moncenisio vincono il concorso foto dei Parchi

Quella per la fotografia è una passione adulta, relativamente recente, essendo sbarcata nel suo mondo soltanto nel 2011. Ma con il primo posto nella sezione “Paesaggio” per il Parco della Vanoise nella 14ª edizione del concorso internazionale “Fotografare il parco” Valter Joannas è entrato definitivamente nel novero dei fotografati più quotati della valle di Susa. 42 anni, di Foresto, Joannas lavora dal 1998 in un’azienda del Poisatto. Adesso, come tanti, è in cassa integrazione: il Covid picchia duro non soltanto su piste da sci, bar, palestre e ristoranti. E il premio in uno dei concorsi internazionali più prestigiosi, con oltre 3300 partecipanti, è una buona notizia che arriva alla fine di un anno avaro di buone nuove per tutti, ma soprattutto per chi come Valter, oltre all’inevitabile paura del virus e alla stanchezza mentale da lockdown, deve fare i conti con l’emergenza economica che la pandemia si è trascinata dietro...

Su Luna Nuova di martedì 2 marzo 2021