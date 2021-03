L’omaggio della Gam a Luigi Nervo

“Ancora Luce. Luigi Nervo”. È la mostra che la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e il Centro Civico della Circoscrizione 5 di Torino propongono nell’ambito del public program del progetto “Luci d’artista”, visibile dal 3 marzo al 2 maggio.

La ricerca avviata intorno all’artista ha riportato alla luce molti materiali, sculture, disegni e documenti riferiti al suo impegno educativo nella circoscrizione e il quaderno originale di “Vento solare”, anch’esso espressione della predisposizione alla manualità dell’artista.

La Gam è in via Magenta 31 a Torino. Orari di apertura: mercoledì e giovedì 11-19, venerdì 11-20, chiuso sabato, domenica, lunedì e martedì. Il Centro Civico della Circoscrizione 5 è in via Stradella 186 a Torino, orari: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18. Info www.gamtorino.it o www.contemporarytorinopiemonte.it.

