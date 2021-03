Condove, l’ultimo abbraccio a Ivano Guzzon

Lo hanno abbracciato per l’ultima volta in tanti, nei due luoghi della sua vita: Condove, dov’era cresciuto e dove abitava in borgata Ceretto, e il cortile del Teatro Regio di Torino, dove ha lavorato con passione per una vita intera. Ivano Guzzon, 55 anni, scomparso il 24 febbraio nel tragico incidente motociclistico avvenuto nel rettilineo fra Caprie e Novaretto, sull’ex statale 24, ha salutato tutti così, mercoledì 3 marzo, tra le lacrime di familiari, colleghi e amici che gli hanno voluto bene. Un primo momento in sua memoria è stato celebrato domenica scorsa nella chiesa di Condove di fronte ai tanti amici del locale gruppo scout, di cui aveva fatto parte anche in veste di “capo” negli anni della sua gioventù: un momento di preghiera in cui la commozione, le...

su Luna Nuova di venerdì 5 marzo 2021