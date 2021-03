Grugliasco, smantellato il fortino dello spaccio

Anche di fronte ai controlli intensificati in seguito alle restrizioni anti Covid, lo spaccio di sostanze stupefacenti non sembra conoscere crisi. E l’impegno delle forze dell’ordine procede di pari passo. L’altro giorno i carabinieri della stazione cittadina, che da tempo stavano tenendo sotto controllo i movimenti di alcuni pusher, hanno arrestato tre cittadini stranieri di 28, 38 e 44 anni provenienti dal Senegal e dal Gabon. Il più giovane si trovava in via Risorgimento a Collegno quando...

Su Luna Nuova di venerdì 5 marzo 2021