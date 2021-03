Scontro frontale in Liguria, muore il maestro di sci Simone Gai

Questa volta la tragedia è avvenuta in riva al mare, ma è sempre la montagna a versare lacrime. Troppe già quelle scese in questi ultimi mesi. L’alta valle è in lutto per la tragica scomparsa di Simone Gai, 50 anni, in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto lunedì sera sull’Aurelia tra Laigueglia e Andora. Di famiglia ligure, Simone Gai era di casa a Sauze d’Oulx, dove fino all’anno scorso ha lavorato come maestro di sci durante la stagione invernale nella Scuola di sci Sauze Project. Da tempo era residente a Laigueglia, dove per anni ha gestito i bagni Arcobaleno, una delle spiagge più in voga della località rivierasca. «Simone era un collaboratore eccezionale - afferma il responsabile della Scuola di sci Sauze Project Alberto Bergoin - ma il di là della tecnica era l’umanità la sua dote maggiore, cosa che l’ha subito fatto aderire al nostro progetto SciAbile, che consente di sciare in sicurezza anche ai disabili; era specializzato per condurre i tetraplegici ma anche gli amputati e adesso vedere le foto che lo mostrano professionale e sorridente con loro è un grande dolore per tutti noi»...

Su Luna Nuova di venerdì 5 marzo 2021