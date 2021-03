Una mimosa per tutte le donne alla biblioteca di Susa

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

In occasione della festa della donna, l’amministrazione di Susa e gli Amici del castello della Contessa Adelaide hanno invitato tutte le segusine a recarsi questa mattina, sabato 6 marzo, presso la biblioteca civica di via Mazzini per il ritiro di un piccolo omaggio floreale e di un segnalibro. Lunedì 8, giornata della festa della donna, le segusine che non hanno potuto farlo sabato potranno ritirarlo presso i fiorai convenzionati: fioreria Anna Berto, via Mazzini 28; Daniela Fiori, corso Stati Uniti 12; Il Bouquet, via Roma 26; Petali e pedali, corso Inghilterra 12/6.

Servizio completo su Luna di martedì 9 marzo 2021