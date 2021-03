Meana, 13enne cade con la bici: ricoverato al Regina Margherita

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino il ragazzino di 13 anni che nel pomeriggio di ieri è caduto dalla propria bicicletta percorrendo un sentiero in regione Bassa Meana, al confine con Susa. Doveva essere un tranquillo pomeriggio di giochi e divertimento, invece l’escursione, su quel sentiero già affrontato altre volte, si è presto trasformata in tragedia. L’allarme è stato dato dagli stessi amici del ragazzo e sul posto è intervenuto l’elicottero del 118. Il medico e il tecnico del soccorso alpino dopo averlo stabilizzato lo hanno issato a bordo e lo hanno condotto al Regina Margherita, dopo gli è stato riscontrato un trauma toraco-addominale, con frattura di milza con emoperitoneo.. È stato ricoverato in chirurgia alta intensità, dove le sue condizioni sono stabili e non è stato intubato. Per ora, per almeno 24-48 ore, la prognosi rimarrà riservata; spetterà ai sanitari dell’ospedale infantile torinese scioglierla dopo questo periodo.