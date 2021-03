Novalesa: Lorenzo con Goggia e Bassino nella top six degli Italian sportrait award

Manca ancora l’ufficialità, ma ormai, a urne virtuali chiuse da ormai dieci giorni, si può dire in modo sicuro. Lorenzo Bernard, 23 anni, canottiere paralimpico e campione europeo in carica nella categoria quattro con Pr3, è uno dei campioni dello sport italiano che saliranno sul palco della premiazione della nona edizione dell’Italian Sportrait Awards. Il ragazzone di Novalesa, ipovedente dopo lo scoppio di una bomba a mano della Seconda guerra mondiale rinvenuta in un muretto a secco mentre con altri ragazzi del paese stava dissodando un terreno per piantarci le patate, ha vinto insieme al suo equipaggio la categoria Top Team, battendo realtà in teoria molto più conosciute, come l’Atalanta calcio o l’Imoco Volley Conegliano, totalizzando il 29 per cento, contro il 27 di quella che si è rivelata l’avversaria più agguerrita, il doppio pesi leggeri femminile...

Su Luna Nuova di martedì 9 marzo 2021