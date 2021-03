S.Ambrogio: ai Bertassi va a fuoco il tetto di una casa

GUARDA IL VIDEO

Buio pesto, fumo nell’aria. Le uniche luci che illuminavano le case di via Bertassi erano quelle dei mezzi di soccorso. È stato un sabato sera di fuoco e fiamme per i vigili del fuoco, scandito dai rumori delle pompe e dalle parole dei pompieri. Erano da poco passate le 20 quando, proprio in via Bertassi, nell’omonima borgata, è scoppiato un incendio. Ad andare a fuoco è stato il tetto di un’abitazione presente nella via. Praticamente immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco, che sono arrivate sul posto poco tempo dopo la chiamata di allarme. Sei i mezzi giunti nel corso della sera, tra cui tre autopompe, due autobotti, un carro scala e un carro fiamma. Le squadre, arrivate da Grugliasco, Bussoleno, Avigliana e Almese, hanno dovuto operare per...

su Luna Nuova di martedì 9 marzo 2021