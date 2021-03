Vignette: la variante Marinaccio per raccontare storie

Per il ciclo di lezioni pandemiche dedicate all’argomento “Metamorfosi di un creativo”, oggi parleremo di come Claudio Marinaccio sia passato in un paio d’anni da scrittore-blogger a disegnatore-vignettista per importanti testate giornalistiche come l’Huffington Post. Il tutto senza perdere l’affetto di un’entusiasta schiera di estimatori sul web: quasi 2800 follower su Instagram e una marea di fans su Facebook. Ci sono anche i criticagnoli, ma chi non li ha. Quella che sembrava una vita da tastiera (scrittore-blogger) si è trasformata in una vita di matite: «Che vuoi farci. Mi stufa la semplicità. Mi ero reso conto che per scrivere mi ero creato una specie di semplificazione, quasi un adattamento ai percorsi che funzionavano. Ma le semplificazioni ogni tanto vanno...

su Luna Nuova di martedì 9 marzo 2021