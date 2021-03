1991-2021: la valle degli albanesi, 30 anni dopo

Scartabellare fra le pagine ingiallite di Luna Nuova di venerdì 15 e 22 marzo 1991 equivale a fare un tuffo nel passato, ma anche nel presente. Perché i temi legati alle grandi migrazioni della storia sono sempre quelli: l’accoglienza, la diffidenza, le difficoltà nella gestione logistica di chi arriva, i legittimi interrogativi su ciò che un territorio è in grado di dare, in prospettiva, a chi fugge dal proprio Paese. Succede oggi, succedeva allora. «Albanesi a Susa, oggi 350 profughi. La città alla prova della solidarietà», titolavamo a tutta pagina in prima pagina il 15 marzo, con l’editoriale di spalla «Noi e loro: sfida di civiltà». Da allora sono trascorsi 30 anni esatti e ora possiamo dire che, tra mille difficoltà, fu una prova che Susa e la valle affrontarono e superarono...

- Hilmiu, il portiere dei due mondi

- Remi Hoxha, nato nell’anno dell’esodo

- Da Bussoleno all’Under 15: provaci Aleks

- I Maliqaj, un lungo ritratto di famiglia

- Una vita più dolce per Feraj

- Storia di Arli Dervishi, il figlio di profughi che si batte per Almese

inserto speciale di 6 pagine su Luna Nuova di venerdì 12 marzo 2021