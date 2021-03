Avigliana, aria inquinata: la battaglia ora si sposta in collina

L’area sottoposta alle restrizioni al traffico in caso di sforamento dei limiti di Pm10, si allarga ed arriva fino ai comuni collinari. Come Avigliana e Giaveno. Dal 1° marzo è in vigore la nuova «delibera della Regione Piemonte che, in accordo con le altre Regioni del bacino padano, è intervenuta sulla qualità dell’aria, ad integrazione e potenziamento delle limitazioni sulle emissioni in atmosfera», spiegano dal Comune lacustre...

