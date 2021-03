Bussoleno: addio Maria Rosso Pognant, la signora eleganza

Quella signora distinta, con un’eleganza che andava oltre il solo modo di vestire, o outfit come si direbbe oggi, se la ricordano tutti a Bussoleno. Tutte le donne, ma anche molti uomini sono passati nel corso di oltre mezzo secolo in quel negozio di via Traforo, in prossimità del ponte sulla Dora, dove trovare il capo di abbigliamento era un rito scandito da regole ben precise, non soltanto una semplice necessità. Con la scomparsa di Maria Rosso Pognant, avvenuta a 93 anni all’inizio di questa settimana, un pezzo importante della storia di Bussoleno, non soltanto di quella commerciale, se ne va...

Su Luna Nuova di venerdì 12 marzo 2021