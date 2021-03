Collegno, dopo le false partenze il cantiere ora procede

Alcuni contrattempi hanno rallentato l’iter, ma i lavori per la realizzazione della nuova scuola primaria Matteotti in via Vandalino proseguono regolarmente. Entro fine aprile il cantiere dovrebbe essere terminato. Inizieranno quindi le opere di realizzazione della palestra che dovrebbero durare circa sei mesi. Il trasferimento degli alunni avverrà poi quando entrambi i lotti, scuola e palestra, saranno...

Su Luna Nuova di venerdì 12 marzo 2021