Il pubblico non c’è: come il cavaliere di Calvino-Olesen

Italo Calvino e Jacob Olesen. È la magica accoppiata de “Il cavaliere inesistente”, nuova proposta della rassegna “Solo in teatro”, ideata da Caterina Mochi Sismondi e prodotta da Fondazione Cirko Vertigo, in programma sabato 13 marzo alle 21 sulla piattaforma online www.niceplatform.eu. La stagione “Solo in teatro” è messa in scena dal palco del teatro Cafè Müller ed visibile su www.niceplatform.eu al prezzo di 3,50 euro il singolo ticket, ma è anche possibile scegliere le formule Pacchetto o Abbonamento con le quali vedere anche altri spettacoli in cartellone. Info 347/ 2539096 o www.cirkovertigo.com...

