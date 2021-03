Meana, la sindaca: «Ho il virus, il tampone non arriva»

di CLAUDIO ROVERE

Adele Cotterchio, 56 anni, sindaca al suo terzo mandato, è in quarantena per il Covid. Al momento di andare in stampa, mancando i risultati del tampone molecolare a cui si è sottoposta nella giornata di martedì, ufficialmente non si può dire che abbia contratto il Covid, ma avendone manifestato i sintomi nei giorni scorsi ed essendo risultata positiva ad un tampone rapido eseguito in uno studio privato domenica, affermare che non ne sia affetta sarebbe un po’ come nascondersi dietro un dito.

Ne è consapevole lei stessa, ed anche un po’ arrabbiata per il ritardo nell’ufficializzazione dei risultati. «D’accordo, mi sono auto-isolata a Meana da domenica 7 marzo, quando ho avuto la conferma della positività dal tampone rapido che ho eseguito in uno studio privato - lamenta la sindaca meanese - e resterò chiusa in casa per due settimane, fino al 21 marzo, ma perchè ci vuole così tanto tempo per avere la certezza di un risultato del tampone molecolare?».

Adele Cotterchio è un sindaco e un professionista, ha due studi tecnici da geometra, uno a Meana e un altro a Susa, vede per lavoro e per servizio alla comunità un sacco di persone ogni giorno ed è anche un soggetto fragile, avendo vinto da poco la sua lunga battaglia oncologica. «Parlo per me, in particolare perchè sono un soggetto fragile e quindi maggiormente a rischio di complicazione - lamenta - ma mi metto soprattutto nei panni dei miei concittadini, che avrebbero il diritto di sapere il più velocemente possibile la propria eventuale positività, come è possibile che non si riesca ad avere i risultati con tempi certi? Per eseguire il tampone molecolare, martedì all’autoporto di Susa, ci ho messo veramente pochissimo, l’organizzazione è stata esemplare e il personale gentilissimo, adesso perchè questo intoppo?».

E se l’attività comunale, potendo sbrigare le faccende da casa, non risulta compromessa, quella degli studi tecnici invece rischia di fermarsi o per lo meno di rallentare sensibilmente. Il suo collaboratore di Meana è infatti risultato subito positivo, mentre dopo un primo tampone rapido negativo, i due tecnici di Susa ne hanno rifatto un altro ieri e uno di loro è diventato positivo.

«Però la notizia positiva è che oggi (ieri per chi legge) sto un po’ meglio, il bruciore in gola è passato abbastanza - riesce a trovare il modo di sorridere - per adesso non ho altri sintomi, e non ho perso nè il gusto ne l’olfatto». Suonano alla porta, è la spesa che arriva da Susa, dal panificio Favro. È passato un anno, ma le immagini sono sempre le stesse. Come l’attesa per il risultato di un tampone, anche se sei un sindaco.

Su Luna Nuova di venerdì 12 marzo 2021