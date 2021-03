41 anni sulla Luna... i primi passi nel 1980

I 41 anni non sono un compleanno tondo, di quelli da celebrare con frizzi e lazzi, ma un anno fa l’arrivo della tempesta, proprio in questi giorni, ha travolto anche noi, impedendoci di ricordare con i nostri lettori i 40 anni di Luna Nuova. Lo facciamo quest’anno, con la pandemia purtroppo ancora in pieno corso, ma ormai attrezzati a conviverci, per lo meno nel lavoro quotidiano. Lo facciamo lanciando questa rubrica che proporremo periodicamente su queste pagine, per ripercorrere 41 anni di notizie e offrirvi un piccolo tuffo nella storia recente. Una mini rassegna stampa con alcuni flash che estrapoleremo dai nostri archivi, per ricordare chi siamo e da dove veniamo. E perché no, per suscitare qualche riflessione su come il territorio è...

su Luna Nuova di martedì 16 marzo 2021