Giaveno, ecco i primi interventi in via Coazze

Dopo le proteste delle scorse settimane da parte dei residenti lungo l’asse viario di via Coazze e dintorni a Giaveno, con tanto di petizione da 61 firme, qualcosa inizia a muoversi. Mercoledì scorso il vicesindaco con delega alla sicurezza Stefano Olocco ha incontrato una delegazione dei residenti della zona per raccogliere di persona le segnalazioni e offrire un primo pacchetto di soluzioni. «La Città si è impegnata a eseguire la segnaletica orizzontale, a posizionare un nuovo specchio all’incrocio con via Bardonecchia e ad aumentare i controlli da parte della polizia locale», compresi servizio con gli apparecchi di misurazione della velocità, spiega il vicesindaco...

Su Luna Nuova di martedì 16 marzo 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!