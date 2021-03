Le fiamme sulla strada del Moncenisio battezzano un weekend di fuoco

Il lungo weekend di vento e di fuoco che ha interessato la valle di Susa è iniziato nel primo pomeriggio di venerdì dalla statale 25 del Moncenisio, tra il bivio per la l’alta val Clarea e S.Chiara e la piana di San Martino. Le fiamme, molto probabilmente di origine dolosa, sono partite proprio poco sopra l’arteria stradale internazionale, non molto frequentata in questo periodo di pandemia e di chiusura del colle sul lato francese e sospinte dal vento, si sono arrampicate con sorprendente e pericolosa rapidità sulla sinistra orografica dell’alto vallone del rio Supita, in territorio giaglionese, ma praticamente al confine con Venaus...

Su Luna Nuova di martedì 16 marzo 2021