Musinè in fiamme: già tre gli incendi dall’inizio dell’anno

Il Musinè brucia ancora. Siamo ad inizio marzo e siamo già a quota tre. Tre è il numero degli incendi boschivi sulla montagna da inizio anno. Il primo a fine gennaio e il secondo venerdì. L’ultimo è scoppiato ieri nel primo pomeriggio alle pendici del monte, sul versante almesino. Le fiamme si sono propagate velocemente, spinte dal vento che sta soffiando in questi giorni in tutta la val di Susa. Il rogo ha iniziato a svilupparsi nelle vicinanze di strada del Grangiotto a Milanere. Sul posto sono intervenute alcune squadre Aib e tre di vigili del fuoco (da Almese e dalla centrale di Torino) con quattro mezzi e un responsabile delle operazioni. L’incendio nel corso del pomeriggio si è rivelato decisamente esteso e difficile da domare per vigili del fuoco e Aib, impegnati...

su Luna Nuova di martedì 16 marzo 2021