Novaretto-Villardora, venerdì di fuoco anche sulla collina della Seja

Un'ora dopo il vasto incendio divampato sulle pendici del Musinè, la scia di fuoco è proseguita anche al confine tra Caprie-Novaretto e Villardora, sulla collina della Seja, a ridosso della frazione Torre del Colle. Una zona non nuova a questo tipo di episodi, anche se era ormai da qualche anno che non succedeva, per lo meno in queste dimensioni. Uno “spettacolo” ben visibile agli automobilisti in transito sulle due statali, che si sono trovati di fronte alle classiche “serpentine di fuoco” lungo tutto il versante, di rosso illuminato come se fosse un albero di Natale. L’allarme è scattato intorno alle 22,45: il rogo ha coinvolto una vasta superficie boschiva sul “panettone” in direzione Torre del Colle, senza mai minacciare concretamente l’abitato della...

su Luna Nuova di martedì 16 marzo 2021