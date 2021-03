Prof sul campo: Gaudino, il preparatore preferito dai campioni

Il suo curriculum è inversamente proporzionale alla sua smania di protagonismo. Claudio Gaudino, non ha mai amato stare sotto i riflettori. Ha sempre preferito lavorare dietro le quinte, privilegiando silenzio e serietà per ripagare al meglio la fiducia che in lui hanno riposto tanti sportivi di altissimo livello. È stato professore per quasi quattro decenni alla facoltà di scienze motorie (ex Isef) di Torino. Ma soprattutto preparatore della nazionale di atletica, di Juventus, Inter e della nazionale italiana di calcio campione del mondo nel 2006. Da quell’anno è cittadino benemerito di Villarbasse dove abita dal 1992, quando si è trasferito da Rivoli. Una vita trascorsa occupandosi dei muscoli, ma anche della testa di atleti a tutti i livelli: dai ragazzi della Sisport e della...

su Luna Nuova di martedì 16 marzo 2021