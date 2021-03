Auto elettriche: il futuro è tra noi e si guida come un petalo

Il futuro non è più alle porte: è arrivato e circola per le strade. Non è appariscente, lo noti appena. È un petalo su quattro ruote, classificabile non come evoluzione di una specie meccanica, ma di un concetto un tempo astratto: fare andare le macchine solo con la corrente elettrica. Il futuro sta parcheggiando nelle idee di chi vorrebbe cambiare auto, è pieno di sensori e comfort, ha una propulsione che non immagini e risponde a un nuovo genere umano: i guidatori di Tesla. Che chiameremo Teslari, perché è comodo e perché loro stessi si chiamano così nel loro profilo Facebook. Quella dei Teslari non è una setta. È vero che si parla di auto costose (le Tesla, appunto, nate dal genio visionario dell’americano Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo); è vero che...

su Luna Nuova di venerdì 19 marzo 2021