Avigliana, tentato scippo: donna all’ospedale

Aggredita a pochi passi da casa. È successo nella serata dell’8 Marzo ad una donna che vive in via XX Settembre, nel pieno centro della città, mentre stava tornando nella sua dimora. La donna stava rientrando da lavoro, poco prima dell’ora di cena, quando è stata avvicinata da due, forse tre uomini che hanno tentato di scipparle la borsa. La vittima però ha opposto una strenua resistenza, urlando e richiamando l’attenzione dei vicini di casa, Accorsi in suo aiuto. Nella breve colluttazione però, hanno spinto a terra la donna, che nella caduta ha riportato un danno serio ad una spalla, varie contusioni minori e un taglio alla testa. Oltre al trauma psicologico, forse il danno più grave cui porre rimedio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ancora indagando sull’accaduto nel tentativo di rintracciare i due criminali, e l’ambulanza del 112, che ha condotto la donna al pronto soccorso di Rivoli.

Su Luna Nuova di venerdì 19 marzo 2021

