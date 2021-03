La magnifica poesia della Merini

In occasione della ricorrenza della “Giornata mondiale della poesia” e dei novant’anni dalla nascita di Alda Merini, il Teatro de gli Incamminati propone il suo “Magnificat” sulla piattaforma NicePlatform di Fondazione Cirko Vertigo, da sabato 20 marzo alle ore 21, al costo di 5 euro per il singolo ticket. Le brucianti parole di Alda Merini raccolte nel libretto “Magnificat” suscitano una vibrante interpretazione da parte di Arianna Scommegna, affiancata sulla scena da Giulia Bertasi alla fisarmonica, per la regia di Paolo Bignamini. Info www.cirkovertigo.com...

