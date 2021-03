Caselette: ora il Musinè «ha bisogno di te»

Dopo il fuoco rimane la cenere e ora è tempo di ricostruire o, meglio, di rimboschire. Si stima che l’incendio boschivo della scorsa settimana sul monte Musiné si sia esteso per più di 300 ettari di terreno. Una porzione di montagna che non ha più alberi. Il Comune da parte sua, in collaborazione con il corpo volontari Aib Piemonte, i Priori del santuario di Sant’Abaco e l’Associazione Nazionale Alpini ha avviato un’iniziativa in favore delle zone colpite dall’incendio nei giorni scorsi. Il progetto denominato “Il Musinè ha bisogno di te per rinascere” è destinato ad un intervento di riforestazione. In sostanza è stata messa in piedi una raccolta fondi aperta a tutti per il rimboschimento. Chi vorrà potrà inviare un bonifico intestato al Comune con la causale...

su Luna Nuova di martedì 23 marzo 2021