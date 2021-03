Covid e cinipide, la scommessa senza paura del marrone a Villarfocchiardo

Le grandi idee, spesso vincenti, sono quelle partorite durante i periodi di crisi, quando le difficoltà ti costringono e pensare, a non adagiarti nella sicurezza, a volte effimera, che la quotidianità ti garantisce. È così in tutti i campi, anche nella castanicoltura, che a Villar hanno dimostrato nei secoli di saper prendere molto sul serio. Così, nel bel mezzo di una pandemia mondiale, che ci tiene chiusi in casa da oltre un anno e di un “rimbalzo” della curva sinusoidale della malattia che nel corso degli ultimi venti anni ha avuto sulla castanicoltura europea più o meno l’impatto del Covid sull’umanità, il cinipide galligeno del castagno, un gruppo di appassionati del marrone ha deciso di mettersi insieme per dare vita ad una piantagione comunitaria...

Su Luna Nuova di martedì 23 marzo 2021