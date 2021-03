Giaveno, il senso unico? C’è chi dice «Sì»

Via Roma a senso unico? Il Comune di Giaveno ci sta pensando. Lo conferma il sindaco Carlo Giacone. «Stiamo considerando l’idea. Via Roma è stretta e nelle ore di punta risulta spesso intasata. Ma il senso unico si è una operazione che va ponderata bene», dice il primo cittadino. L’idea del senso unico in via Roma non è nuovo. Ne rivendica la paternità il Partito democratico cittadino, che ci aveva pensato già nel 2014. Favorevole anche il “Comitato per la Buona Destra di Giaveno”...

Su Luna Nuova di martedì 23 marzo 2021

