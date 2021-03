Torino rivede il percorso della linea 5: i comuni della cintura alzano la voce

Non è una levata di scudi, ma le modifiche ai trasporti in arrivo non convincono partiti e amministrazioni comunali. «Il nuovo percorso della linea 5 di Gtt non solo non recepisce le richieste avanzate dall’amministrazione di Rivalta durante i tavoli di discussione avviati ormai dal 2019, ma stando alle anticipazioni pubblicate da numerosi organi di stampa, risulta penalizzante e discriminatorio nei confronti di chi a Rivalta risiede o lavora». Così il Comune di Rivalta protesta verso i possibili cambiamenti nei trasporti della zona sud di Torino. La Città di Torino proprio in questi giorni ha definito la rimodulazione di diverse linee di trasporto pubblico locale, precisando che a giugno entreranno in esercizio la nuova linea 25 sul percorso fra Orbassano e piazza Bengasi e le nuove linee verso l’ospedale S.Luigi, mentre verrà potenziata o modificata la linea 5...

Su Luna Nuova di venerdì 26 marzo 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!