Bussoleno, gli anziani hanno ritrovato una casa

Gli anziani del centro Luigi Pagliarello potranno presto riavere una propria sede, che avevano perso dopo l’abbattimento del prefabbricato tra le chiesa parrocchiale e l’ex collegino per far posto al cantiere del nuovo oratorio. Si tratta del locale dove fino ad oggi avevano la loro sede le Gev, le Guardie ecologiche volontarie, nel complesso della palestra all’angolo fra via Don Prinetto e via Tonelli...

Su Luna Nuova di martedì 30 marzo 2021