Caselette: tutti in campo per la riforestazione del Musinè

La Città metropolitana di Torino farà la sua parte per la riforestazione dei versanti del monte Musinè interessati dagli incendi nelle settimane scorse. Lo ha assicurato il vicesindaco metropolitano Marco Marocco intervenendo ieri mattina durante il sopralluogo che i tecnici della Direzione sistemi naturali hanno compiuto insieme agli amministratori locali per valutare i danni provocati dalle fiamme. I tecnici hanno verificato che l’incendio si è sviluppato a partire dalla zona a quota più bassa e ha interessato il percorso utilizzato dagli escursionisti per salire in vetta, sino alla zona del Pian d’la Feja. Intorno alla chiesetta del santuario di Sant’Abaco sono state interessate pesantemente le conifere, mentre le querce sembrano aver subito danni non...

su Luna Nuova di martedì 30 marzo 2021