Cintura Sud, una guida per costruirsi il futuro

Si rinnova l’ormai decennale strategia sovracomunale tra le amministrazioni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta (Comune capofila) e Volvera in tema di giovani e lavoro. Con “Keep moving-Direzione futuro” i giovani dai 16 ai 29 anni del territorio hanno l’opportunità di investire sulle loro potenzialità, metterle in relazione con le opportunità delle trasformazioni in atto e prepararsi ad affrontare il mondo del lavoro con più strumenti e maggiore consapevolezza. Il processo di rinnovamento della coprogettazione tra Comuni è stato caratterizzato dal principio di sussidiarietà orizzontale tra pubblico e privato, con le cooperative sociali Orso e Madiba, e dal coinvolgimento diretto di tredici giovani del territorio che fanno parte del gruppo Restart...

Su Luna Nuova di martedì 30 marzo 2021

