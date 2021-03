Nanoparticelle: il brevetto di Bracotti per farmaci più efficaci

Tutto suo padre, si direbbe. Da adolescente è stato un promettente pilota automobilistico. Oggi, all’età di 26 anni, è lo scopritore di un nuovo sistema proteico di nanoparticelle (NanoMuG) capaci di incorporare i farmaci e di portarli, come microscopici trasportatori, direttamente dove serve che agiscano. E nella vita, di mestiere, lavora in un colosso della farmaceutica come Gsk (Glaxo Smith Kline) dove si occupa del lancio commerciale in Italia degli anticorpi monoclonali per la cura del Covid-19. Ce n’è abbastanza, insomma, per fare di Francesco Bracotti, classe 1995, di Condove, uno dei cento giovani under 30 selezionati da Forbes Italia come migliori talenti nel campo dell’innovazione per il 2021. Ciliegina sulla torta: umiltà e determinazione...

su Luna Nuova di martedì 30 marzo 2021