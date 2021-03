Sgombero Oulx, 174 firme: «Ci dissociamo»

Le firme sono 174. Tante, arrivate dalla valle di Susa, e non solo, per prendere pubblicamente le distanze dallo sgombero dell’ex casa cantoniera di Oulx, ribattezzata “Chez JesOulx” dopo la sua occupazione per assicurare ospitalità ai migranti in cerca di un futuro verso la Francia e dare una risposta concreta alla politica dei respingimenti attuata al confine dalla gendarmeria. L’operazione, condotta all’alba di martedì scorso dalle forze dell’ordine, ha lasciato dietro di sé strascichi polemici e un pesante interrogativo: chi si occuperà, ora, di dare ospitalità ai tanti migranti che, anche solo per una notte o per qualche giorno, trovavano accoglienza a “Chez JesOulx”? Dalla scorsa estate si calcola infatti che fossero circa una quarantina al giorno le...

su Luna Nuova di martedì 30 marzo 2021